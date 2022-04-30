США могут передать Украине противокорабельные ракеты для снятия блокады Черного моря

Белый дом работает над тем, чтобы передать передовые противокорабельные ракеты Украине, чтобы помочь снять блокаду Черного моря со стороны России.

Противокорабельные ракеты США могут помочь Украине снять блокаду Черного моря



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официальные источники.

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Обсуждение возможностей таких поставок происходит на фоне опасений, что более мощное оружие, которое может уничтожить российские военные корабли, усилит конфликт.

Украина не скрывает, что ей нужны более продвинутые возможности США, помимо ее нынешних запасов артиллерии, ракет Javelin и Stinger, а также другого оружия.

В список Киева, например, входят ракеты, которые могут отодвинуть российский флот от черноморских портов, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции по всему миру.

Три американских чиновника и два источника в Конгрессе заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет - Harpoon производства Boeing и морская ударная ракета производства Kongsberg и Raytheon Technologies – рассматриваются либо для прямой передаче Украине, либо через европейских союзников.

Тэги: Россия, США