НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
20:24 19 Мая 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

США могут передать Украине противокорабельные ракеты для снятия блокады Черного моря

Белый дом работает над тем, чтобы передать передовые противокорабельные ракеты Украине, чтобы помочь снять блокаду Черного моря со стороны России.

Противокорабельные ракеты США могут помочь Украине снять блокаду Черного моря

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официальные источники.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Обсуждение возможностей таких поставок  происходит на фоне опасений, что более мощное оружие, которое может уничтожить российские военные корабли, усилит конфликт.

Украина не скрывает, что ей нужны более продвинутые возможности США, помимо ее нынешних запасов артиллерии, ракет Javelin и Stinger, а также другого оружия.

В список Киева, например, входят ракеты, которые могут отодвинуть российский флот от черноморских портов, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции по всему миру.

Три американских чиновника и два источника в Конгрессе заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет -  Harpoon производства Boeing и морская ударная ракета производства Kongsberg и Raytheon Technologies – рассматриваются либо для прямой передаче Украине, либо через европейских союзников.

Тэги: Россия, США
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.04.2022 15:49
США упростит въезд для специалистов из России, — СМИ
ТОР
22.02.2022 08:59
Блинкен пока не отменил встречу с Лавровым
ТОР
21.02.2022 13:07
В Кремле заявили об отсутствии “конкретных планов” встречи Путина и Байдена
blog comments powered by Disqus
Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

09:35 Украина

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

09:24 Мир

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

06:38 Украина

Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

23:28 Мир