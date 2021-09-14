Россияне не смогли отрезать Луганщину от Украины: трасса на Бахмут под контролем ВСУ
Попытки отрезать Луганскую область от сообщения со всей Украиной, взяв под контроль трассу “Лисичанск-Бахмут”, не увенчались успехом.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.
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Он отметил, что российские войска пытаются перерезать главный путь на Бахмут – единственную дорогу, связывающую регион с остальной Украиной.
«Однако этого не произошло, враг сегодня отбивается вечером. И один из населенных пунктов, из которого он выдвигался, был освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень сложные. Людей нужно эвакуировать, чтобы нам было легче освободить нашу территорию», — сказал глава ОВА.
Он также добавил, что на линии фронта продолжаются обстрелы.
Под постоянным огнем Авдеевка, Очеретовская громада, Марьинка, Красногоровка, Торецк. Бахмут подвергся шести ракетным, бомбовым и воздушным ударам.
Ранее Кириленко сообщал, что в результате обстрела в Донецкой области пять мирных жителей погибли и еще шестеро получили ранения.