НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
05:59 20 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Обогнал Маска и Джонсона: Зеленский возглавил топ самых влиятельных людей у читателей Time

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил опрос читателей TIME 100 в 2022 году, в котором они проголосовали за кандидатов, достойных места в ежегодном списке самых влиятельных людей года.

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Об этом сообщило Time.  С более чем 3,3 миллионами поданных голосов Зеленский занял первое место с 5% поддержки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину в феврале, Зеленский, комик без политического опыта до избрания президентом в 2019 году, был выдвинут на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины”, – отметило издание.

«Вы понимаете, что они смотрят. Ты символ. Нужно действовать так, как должен действовать глава государства», — сказал Зеленский Саймону Шустеру из TIME в апрельском интервью о своей роли в войне.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. Только в декабре прошлого года Маск был назван TIME Человеком года 2021 года за его влияние на «жизнь на Земле и, возможно, жизнь за пределами Земли».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

Тэги: Владимир Зеленский
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.05.2022 17:29
Зеленский и Джонсон поговорили о войне, оружии, пшенице и топливе
ТОР
18.05.2022 06:20
Макрон пообещал Зеленскому, что ЕС рассмотрит заявку Украины на членство в июне
ТОР
18.05.2022 06:09
Зеленский на открытии Каннского фестиваля процитировал Чаплина и поднял зал на ноги
blog comments powered by Disqus
Россия заявила о готовности вернуться к переговорам с Украиной

18:06 Мир

Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

09:35 Украина

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

09:24 Мир

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

06:38 Украина