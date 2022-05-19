Обогнал Маска и Джонсона: Зеленский возглавил топ самых влиятельных людей у читателей Time

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил опрос читателей TIME 100 в 2022 году, в котором они проголосовали за кандидатов, достойных места в ежегодном списке самых влиятельных людей года.

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time



Об этом сообщило Time. С более чем 3,3 миллионами поданных голосов Зеленский занял первое место с 5% поддержки.

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“Когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину в феврале, Зеленский, комик без политического опыта до избрания президентом в 2019 году, был выдвинут на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины”, – отметило издание.

«Вы понимаете, что они смотрят. Ты символ. Нужно действовать так, как должен действовать глава государства», — сказал Зеленский Саймону Шустеру из TIME в апрельском интервью о своей роли в войне.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. Только в декабре прошлого года Маск был назван TIME Человеком года 2021 года за его влияние на «жизнь на Земле и, возможно, жизнь за пределами Земли».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

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