Россия бросит в бои на Донбассе истощенные в Мариуполе подразделения – британская разведка

После окончательного выхода всех украинских защитников с “Азовстали” и взятия под полный контроль Мариуполя Россия перебросит свои войска для усиления операций на Донбассе.

В наступления на Донбассе Россия бросит части без восстановления



Об этом сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Там отметили, что из-за стойкого украинского сопротивления в Мариуполе российские войска из этого района перед передислокацией в другое место должны быть перевооружены и восстановлены. И этот процесс может быть достаточно длительным.

“Российские командиры, однако, находятся под давлением, чтобы достичь оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что может привести к дальнейшему их истощению”, – сказано в сообщении.

Также британские военные отметили, что неизвестно, сколько защитников осталось еще на “Азовстали”.

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