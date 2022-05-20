НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:40 20 Мая 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Россия бросит в бои на Донбассе истощенные в Мариуполе подразделения – британская разведка

После окончательного выхода всех украинских защитников с “Азовстали” и взятия под полный контроль Мариуполя Россия перебросит свои войска для усиления операций на Донбассе.

В наступления на Донбассе Россия бросит части без восстановления

Об этом сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Там отметили, что из-за стойкого украинского сопротивления в Мариуполе российские войска из этого района перед передислокацией в другое место должны быть перевооружены и восстановлены. И этот процесс может быть достаточно длительным.

“Российские командиры, однако, находятся под давлением, чтобы достичь оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что может привести к дальнейшему их истощению”, – сказано в сообщении.

Также британские военные отметили, что неизвестно, сколько защитников осталось еще на “Азовстали”.

Тэги: Мариуполь, Донбасс
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.05.2022 07:20
Российские войска на Донбассе штурмуют позиции ВСУ: где горячее всего
ТОР
25.10.2019 15:49
На Луганщине задержали сепаратиста из «ДНР»
ТОР
04.09.2014 17:00
Российские солдаты отказываются отправляться на войну на Донбасс
blog comments powered by Disqus
В России заявили о минометных обстрелах Курской области

09:24 Мир

Под Киевом прогремели взрывы: что известно. Видео

08:49 Украина

Европе и миру грозит новая эпидемия: оспа обезьян расползается по странам

06:59 Мир

Россия заявила о готовности вернуться к переговорам с Украиной

18:06 Мир

Враг коварен, но мы верим его слову: Украина официально прокомментировала вывоз военных с “Азовстали”

17:08 Украина

Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина