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08:49 20 Мая 2022 1338 Комментарии
Под Киевом прогремели взрывы: что известно. Видео
Жители Киева после оглашения воздушной тревоги слышали взрывы, которые предположительно прогремели за городом.
Также в соцсетях и пабликах появилось видео, снятое предположительно в Киевской области с реверсивным следом в небе и облачком дыма.
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Судя по этому. можно предположить, что сработала система ПВО.
Кроме того, появилась также информация, что была сбита ракета, предварительно на севере области.
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