НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:24 20 Мая 2022 Просмотров 495   КомментариевКомментарии

В России заявили о минометных обстрелах Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт, традиционно вещающий об “украинских обстрелах”, сообщил о новой атаке.

Губернатор Курской области Старовойт часто рассказывает об обстрелах "из Украины"

В Telegram он сообщил, что в Глушковском районе “снова беспокойно”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнём агрессия противника была подавлена”, – написал Старовойт.

Интересной особенностью обстрела из минометов оказалось то, что он после себя не оставил ни жертв, ни разрушений.

Зато курский губернатор заверил граждан, что “наши военные контролируют ситуацию”.

От "обстрелов из Украины" страдает Глушковский район Курской области

От "обстрелов из Украины" страдает Глушковский район Курской области

Как сообщали Власти, жителям приграничного поселка Теткино Курской области, где 19 мая зафиксировали “обстрел” со стороны Украины, предложили временно уехать.

Loading...

Новости по теме

ТОР
20.05.2022 08:49
Под Киевом прогремели взрывы: что известно. Видео
ТОР
20.05.2022 08:40
Россия бросит в бои на Донбассе истощенные в Мариуполе подразделения – британская разведка
ТОР
20.05.2022 07:57
Все улицы Пушкина в Украине могут переименовать в улицы Стивена Кинга
blog comments powered by Disqus
В России заявили о минометных обстрелах Курской области

09:24 Мир

Под Киевом прогремели взрывы: что известно. Видео

08:49 Украина

Европе и миру грозит новая эпидемия: оспа обезьян расползается по странам

06:59 Мир

Россия заявила о готовности вернуться к переговорам с Украиной

18:06 Мир

Враг коварен, но мы верим его слову: Украина официально прокомментировала вывоз военных с “Азовстали”

17:08 Украина

Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина