В России заявили о минометных обстрелах Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт, традиционно вещающий об “украинских обстрелах”, сообщил о новой атаке.

Губернатор Курской области Старовойт часто рассказывает об обстрелах "из Украины"



В Telegram он сообщил, что в Глушковском районе “снова беспокойно”.

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“Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнём агрессия противника была подавлена”, – написал Старовойт.

Интересной особенностью обстрела из минометов оказалось то, что он после себя не оставил ни жертв, ни разрушений.

Зато курский губернатор заверил граждан, что “наши военные контролируют ситуацию”.

Как сообщали Власти, жителям приграничного поселка Теткино Курской области, где 19 мая зафиксировали “обстрел” со стороны Украины, предложили временно уехать.