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Главная » Мир » Общество
11:34 20 Мая 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

В России собрались отменить возрастные ограничения для приема на военную службу

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

Россия хочет привлечь максимум контрактников

Об этом сообщило РБК.

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Основной автор законопроекта— председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов из «Единой России».

Сейчас граждане России могут заключить контракт с Минобороны, пока им не исполнилось 40 лет, иностранцы— 30 лет.

Теперь эти ограничения предлагается отменить.

Законопроект инициировала путинская "Единая Россия"

Законопроект инициировала путинская "Единая Россия"

Все возрастные ограничения предложено снять

Все возрастные ограничения предложено снять

Очевидно, законопроект будет принят Госдумой.

Тэги: Россия
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