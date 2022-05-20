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11:34 20 Мая 2022 72 Комментарии
В России собрались отменить возрастные ограничения для приема на военную службу
В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
Россия хочет привлечь максимум контрактников
Об этом сообщило РБК.
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Основной автор законопроекта— председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов из «Единой России».
Сейчас граждане России могут заключить контракт с Минобороны, пока им не исполнилось 40 лет, иностранцы— 30 лет.
Теперь эти ограничения предлагается отменить.
Очевидно, законопроект будет принят Госдумой.
Тэги: Россия
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