В России собрались отменить возрастные ограничения для приема на военную службу

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

Россия хочет привлечь максимум контрактников



Об этом сообщило РБК.

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Основной автор законопроекта— председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов из «Единой России».

Сейчас граждане России могут заключить контракт с Минобороны, пока им не исполнилось 40 лет, иностранцы— 30 лет.

Теперь эти ограничения предлагается отменить.

Очевидно, законопроект будет принят Госдумой.

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