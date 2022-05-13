“Освобождение ЛНР”, пленные из Азовстали, угроза НАТО: что еще рассказал Шойгу своим генералам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства и рассказал об очередных “успехах” российской “спецоперации” в Украине.

"Спецоперация" идет по плану...



По словам министра, так называемое освобождение “ЛНР” близится к завершению, а угрозы для России со стороны НАТО нарастают.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Главное из выступления министра оккупационных войск:

«Освобождение» территории самопровозглашенной “ЛНР” близится к завершению.

На «Азовстали» сдались в плен 1908 «националистов». Также с завода вышли 177 мирных жителей. До этого там “сложили оружие” 1387 морпехов.

С начала войны из Украины в Россию “эвакуированы” больше 1,377 миллиона человек.

На западном направлении нарастают военные угрозы из-за решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. “Принимаем меры адекватного противодействия”, – сообщил Шойгу.

До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

В ближайшей перспективе ожидается поставка в войска стратегических беспилотников.

Тэги: Сергей Шойгу