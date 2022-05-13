“Освобождение ЛНР”, пленные из Азовстали, угроза НАТО: что еще рассказал Шойгу своим генералам
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства и рассказал об очередных “успехах” российской “спецоперации” в Украине.
По словам министра, так называемое освобождение “ЛНР” близится к завершению, а угрозы для России со стороны НАТО нарастают.
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Главное из выступления министра оккупационных войск:
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«Освобождение» территории самопровозглашенной “ЛНР” близится к завершению.
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На «Азовстали» сдались в плен 1908 «националистов». Также с завода вышли 177 мирных жителей. До этого там “сложили оружие” 1387 морпехов.
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С начала войны из Украины в Россию “эвакуированы” больше 1,377 миллиона человек.
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На западном направлении нарастают военные угрозы из-за решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. “Принимаем меры адекватного противодействия”, – сообщил Шойгу.
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До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.
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В ближайшей перспективе ожидается поставка в войска стратегических беспилотников.