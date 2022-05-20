Русский солдат-убийца Шишимарин выступил в суде с последним словом: когда ждать приговор

Российский солдат Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя Украины, выступил с последним словом в суде.

Шишимарин признал вину и попросил прощения



Об этом сообщили Грати.

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Во время прений россиянин в очередной раз признал свою вину.

«Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать. Но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен», — сказал Шишимарин.

Адвокат россиянина попросил оправдать своего подзащитного, поскольку тот якобы не хотел убить мужчину, а только выполнил приказ.

Прокуратура настаивает, что тот, кто приказал ему стрелять, не был непосредственным командиром Шишимарина, кроме того, сам приказ был явно преступным.

Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению.

Когда судья объявил последнее слово, речь убийцы была еще короче — он в очередной раз попросил прощения.

После этого судебное заседание завершилось.

Приговор Шишимарину объявят 23 мая.

Как сообщали Власти, Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении российского военного Вадима Шишимарина, который убил мирного жителя Сумщины.

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