Русский солдат-убийца Шишимарин выступил в суде с последним словом: когда ждать приговор
Российский солдат Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя Украины, выступил с последним словом в суде.
Об этом сообщили Грати.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Во время прений россиянин в очередной раз признал свою вину.
«Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать. Но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен», — сказал Шишимарин.
Адвокат россиянина попросил оправдать своего подзащитного, поскольку тот якобы не хотел убить мужчину, а только выполнил приказ.
Прокуратура настаивает, что тот, кто приказал ему стрелять, не был непосредственным командиром Шишимарина, кроме того, сам приказ был явно преступным.
Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению.
Когда судья объявил последнее слово, речь убийцы была еще короче — он в очередной раз попросил прощения.
После этого судебное заседание завершилось.
Приговор Шишимарину объявят 23 мая.
Как сообщали Власти, Соломенский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела в отношении российского военного Вадима Шишимарина, который убил мирного жителя Сумщины.