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22:15 20 Мая 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Солнце, каким вы его никогда не видели. Видео

Зонд Solar Orbiter сделал самое четкое на сегодня изображение южного полюса Солнца и зафиксировал на звезде появление плазменного «ежа».

Так выглядит южный полюс Солнца.

Мощные вспышки, захватывающие дух виды на солнечные полюса и любопытный солнечный «ежик» — вот лишь некоторые из впечатляющих изображений, фильмов и данных, полученных с помощью Solar Orbiter – зонда Европейского космического агентства, во время его первого близкого сближения с Солнцем.

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Хотя анализ нового набора данных только начался, уже ясно, что миссия под руководством ЕКА дает самое необычное представление о магнитном поведении Солнца и о том, как оно влияет на космическую погоду.

Изображения  с зонда получены в конце марта. Южный полюс сфотографирован под углом — полную панораму солнечных полюсов Solar Orbiter сделает в 2025-2029 годах. Также зонд передал изображение гигантской структуры из плазмы. Она состоит из множества отдельных нитей, которые расходятся в разных направлениях и простираются на 25 тысяч километров. Ученые назвали эту плазменную структуру «ежиком».

Solar Orbiter отправили в космос в 2020 году. Задача миссии — исследовать активность Солнца, его корональные выбросы массы, магнитные поля и механизмы ускорения солнечного ветра. За девять лет Solar Orbiter должен 22 раза сблизиться со звездой.

Ранее Власти писали, что на Солнце произошел мощный выброс энергии.

Тэги: солнечный «ежик»
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