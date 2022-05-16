Россия пыталась применить сирийскую стратегию с беспилотниками на Донбассе – разведка

Россия попыталась реализовать с помощью беспилотников концепцию «разведывательного удара», которую она усовершенствовала в Сирии, но у нее возникли проблемы.

Россияя испытывает проблемы с БПЛА



Об этом сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Суть концепции состоит в использовании БПЛА для идентификации целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Однако, по данным разведки, оккупанты, вероятно, испытывают нехватку соответствующих разведывательных БПЛА для этой задачи, что усугубляется ограничениями в ее внутреннем производственном потенциале из-за санкций.

Также в британском минобороны отметили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя их запасы уже значительно истощены. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Тэги: Россия, Донбасс, бпла