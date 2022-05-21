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Главная » Украина » Происшествия
10:53 21 Мая 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Россия ночью нанесла авиаудары по Соледару и Бахмуту

В ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаудары Соледару и Бахмуту на Донбассе.

Россия пытается взять под контроль стратегическую трассу на Донбассе

Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на слова главы Донецкой ОВА Павла Кириленко во время национального телемарафона.

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По его словам, жертв в результате атаки нет.

“Ночь прошла с обстрелами. Были авиаудары по Соледару и Бахмуту. Есть определенные разрушения, жертв, к счастью, нет. Линия фронта вся обстреливается”, – сказал Кириленко.

Он также добавил, что оккупанты пытались выйти на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск, но снова безуспешно.

Более того, оккупанты не только понесли значительные потери, но и были отброшены назад дальше своих первоначальных позиций.

Глава ОВА подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск сейчас полностью находится под контролем ВСУ.

Тэги: Донбасс
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