Россия ночью нанесла авиаудары по Соледару и Бахмуту

В ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаудары Соледару и Бахмуту на Донбассе.

Россия пытается взять под контроль стратегическую трассу на Донбассе



Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на слова главы Донецкой ОВА Павла Кириленко во время национального телемарафона.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, жертв в результате атаки нет.

“Ночь прошла с обстрелами. Были авиаудары по Соледару и Бахмуту. Есть определенные разрушения, жертв, к счастью, нет. Линия фронта вся обстреливается”, – сказал Кириленко.

Он также добавил, что оккупанты пытались выйти на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск, но снова безуспешно.

Более того, оккупанты не только понесли значительные потери, но и были отброшены назад дальше своих первоначальных позиций.

Глава ОВА подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск сейчас полностью находится под контролем ВСУ.

Тэги: Донбасс