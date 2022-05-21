Россия ночью нанесла авиаудары по Соледару и Бахмуту
В ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаудары Соледару и Бахмуту на Донбассе.
Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на слова главы Донецкой ОВА Павла Кириленко во время национального телемарафона.
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По его словам, жертв в результате атаки нет.
“Ночь прошла с обстрелами. Были авиаудары по Соледару и Бахмуту. Есть определенные разрушения, жертв, к счастью, нет. Линия фронта вся обстреливается”, – сказал Кириленко.
Он также добавил, что оккупанты пытались выйти на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск, но снова безуспешно.
Более того, оккупанты не только понесли значительные потери, но и были отброшены назад дальше своих первоначальных позиций.
Глава ОВА подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск сейчас полностью находится под контролем ВСУ.