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12:34 21 Мая 2022 Просмотров 146   КомментариевКомментарии

Белорусский карточный туризм: россияне ездят в Минск, чтобы оформить Visa и MasterCard

Россияне начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard, в белорусских банках

Россияне массово отправляются в Беларусь за "пластиком"

Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на представителей двух белорусских банков — Приорбанка и Белорусского народного банка.

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Расплатиться «пластиком» белорусского банка на российских платформах и в российских магазинах будет нельзя. Но ими можно оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play, пользоваться ими за границей, заявили в Приорбанке.

В других белорусских банках сообщили, что также предоставляют россиянам возможность совершать покупки за границей. В «Альфа-банке» (Белоруссия) россияне могут для этого оформить карту MasterCard, а также пользоваться ей для расчетов за границей и подписок. В пресс-службе банка уточнили, что это стало возможным благодаря «договоренности с международной платежной системой».

“Белорусский карточный туризм будет популярен. Отказаться от тех благ, которые были до санкций, тяжело”, – сказала представитель Белорусского народного банка.Наталья Залесская.

Тэги: Россия, беларусь
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