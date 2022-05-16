Вместо истребителей МиГ-29 Польша дала Украине запчасти и вооружение

Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин.

Польша поставит Украине запчасти и вооружение для истребителей



Об этом сообщило польское издание Onet.

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Благодаря этим поставкам украинские ВВС могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов.

Пока, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с подавляющими силами России. При этом Украина просит не только постсоветские МиГ-29, но и американские F-16 и шведские Gripens.

Достаточно было сравнить оборудование, имеющееся в распоряжении России и Украины, чтобы сделать вывод, что первые имеет подавляющее преимущество. По разным оценкам, Россия выставила на вооружение в украинском небе около 1400 единиц различных типов летательных аппаратов, в том числе около 360 тактических самолетов.

С другой стороны, против этих сил Украина могла бы выставить чуть более 100 боевых самолетов и около 40 ударных вертолетов. Во многих случаях это техника образца конца прошлого века.

Поэтому ее способности были чрезвычайно скромными в этом столкновении. Так казалось, что борьба за господство в воздухе закончится быстрой и блестящей победой Рф.

Тем временем произошло нечто удивительное и неожиданное. Русским не удалось победить украинские ВВС. Таким образом, им также не удалось завоевать превосходство в воздухе. Уже в первые дни войны выяснилось, что, несмотря на понесенные потери, украинские ВВС по-прежнему активны.

По последним данным Министерства обороны Украины, россияне уже потеряли 203 самолета, 167 вертолетов.

Тэги: Польша