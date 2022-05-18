Российские войска больше часа обстреливали из “Градов” Сумщину

Больше часа российские военные обстреливали населенные пункты Сумского района из реактивных систем залпового огня «Град».

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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«Более часа враг ведет огонь со своей территории с ракетных систем залпового огня по территории Сумского района», – написал он.

В свою очередь Государственная пограничная служба сообщила, что российские захватчики ведут огонь из РСЗО «Град». Защитники насчитали около полутора десятков обстрелов.

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