Оккупанты на Донбассе бросили все силы на Лисичанск и Северодонецк

На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии российские войска обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении Северодонецка и Лисичанска.

Враг несет потери



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там уточнили, что оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново.

Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

Также сообщается. что Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

Кроме того, на Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.

На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

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