Россия начала массовый вывоз тел погибших военных из переполненных моргов Южного региона
С 20 мая начался массовый вывоз тел погибших в «спецоперации» в Украине военнослужащих РФ с моргов (холодильных установок) городов Южного региона РФ.
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
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По его словам, для вывоза будут задействованы самолёты военно-транспортной авиации РФ. Они буду доставлять тела во все уголки Российской Федерации.
Сообщается, что количество трупов будет настолько велико, что Россия на несколько дней превратиться в одну большую похоронную церемонию.
На такой шаг командование РФ пошло в связи с переполнением моргов (холодильных установок) городов Южного региона Российской Федерации и освобождением мест для новых погибших военнослужащих РФ в «спецоперации» в Украине.