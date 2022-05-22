Россия начала массовый вывоз тел погибших военных из переполненных моргов Южного региона

С 20 мая начался массовый вывоз тел погибших в «спецоперации» в Украине военнослужащих РФ с моргов (холодильных установок) городов Южного региона РФ.

Морги Южного региона РФ переполнены трупами военных



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, для вывоза будут задействованы самолёты военно-транспортной авиации РФ. Они буду доставлять тела во все уголки Российской Федерации.

Сообщается, что количество трупов будет настолько велико, что Россия на несколько дней превратиться в одну большую похоронную церемонию.

На такой шаг командование РФ пошло в связи с переполнением моргов (холодильных установок) городов Южного региона Российской Федерации и освобождением мест для новых погибших военнослужащих РФ в «спецоперации» в Украине.