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Главная » Украина » Происшествия
11:27 22 Мая 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

На Луганщине украинские десантники из Stinger сбили российский Су-25

В воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военные сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.

Пилот вражеского самолета не успел катапультироваться

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Вражеский самолет сбили бойцы 3 роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса «Stinger».

Геращенко добавил, что пилот не успел катапультироваться.

«Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 роты 80 бригады на Луганщине час назад. «Stinger» сработал на отлично!», – сообщил советник министра.

Тэги: Луганск
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