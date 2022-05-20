На Луганщине украинские десантники из Stinger сбили российский Су-25

В воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военные сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.

Пилот вражеского самолета не успел катапультироваться



Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Вражеский самолет сбили бойцы 3 роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса «Stinger».

Геращенко добавил, что пилот не успел катапультироваться.

«Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 роты 80 бригады на Луганщине час назад. «Stinger» сработал на отлично!», – сообщил советник министра.

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