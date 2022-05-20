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11:27 22 Мая 2022 20 Комментарии
На Луганщине украинские десантники из Stinger сбили российский Су-25
В воскресенье, 22 мая, в Луганской области украинские военные сбили одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российских оккупантов Су-25.
Пилот вражеского самолета не успел катапультироваться
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
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Вражеский самолет сбили бойцы 3 роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса «Stinger».
Геращенко добавил, что пилот не успел катапультироваться.
«Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 роты 80 бригады на Луганщине час назад. «Stinger» сработал на отлично!», – сообщил советник министра.
Тэги: Луганск
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