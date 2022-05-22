Взорванного в оккупированном Энергодаре гауляйтера срочно вывезли в Мелитополь: все подробности

Во временно оккупированном Энергодаре утром неизвестные взорвали двери подъезда, когда в него входил коллаборант и так называемый «глава администрации» Андрей Шевчик.

Взрыв прогремел утром на ул. Курчатова



Об этом сообщили сначала местные Telegram-каналы, а потом подтвердил и мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Взрыв прогремел утром 22 мая в подъезде дома №38 на улице Курчатова. Бабахнуло в тот момент, когда в подъезд с охранниками зашел Шевчик.

Сообщалось, что в этом доме якобы живет мать коллаборанта, и он каждое утро к ней наведывается, поэтому партизанам оказалось несложно отследить маршрут Шевчика.

При взрыве получили ранения как самопровозглашенный глава «народной администрации», так и его охранники.

Всех госпитализировали с серьезными травмами в больницу.

Позднее российское РИА Новости сообщило, что Шевчик находится в реанимации.

Еще спустя некоторое время Telegram-канал Энергодар Сегодня сообщил, что пострадавших срочно перевезли в медучреждение Мелитополя.

Жители села Благовещенка видели две скорые в сопровождении автомобилей с “Z”, которые промчались на большой скорости.

Судя по распространяемым фото, сработало самодельное взрывное устройство.

После инцидента в сети всплыло видео с высказываниями Шевчика об оккупированном Энергодаре, как о самом безопасном месте в мире.

“Это реально так, поскольку охраняется так, что даже муха не пролетит”, – сказал еще не раненный Шевчик.

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Тэги: Запорожье, энергодар