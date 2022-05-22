Взорванного в оккупированном Энергодаре гауляйтера срочно вывезли в Мелитополь: все подробности
Во временно оккупированном Энергодаре утром неизвестные взорвали двери подъезда, когда в него входил коллаборант и так называемый «глава администрации» Андрей Шевчик.
Об этом сообщили сначала местные Telegram-каналы, а потом подтвердил и мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Взрыв прогремел утром 22 мая в подъезде дома №38 на улице Курчатова. Бабахнуло в тот момент, когда в подъезд с охранниками зашел Шевчик.
Сообщалось, что в этом доме якобы живет мать коллаборанта, и он каждое утро к ней наведывается, поэтому партизанам оказалось несложно отследить маршрут Шевчика.
При взрыве получили ранения как самопровозглашенный глава «народной администрации», так и его охранники.
Всех госпитализировали с серьезными травмами в больницу.
Позднее российское РИА Новости сообщило, что Шевчик находится в реанимации.
Еще спустя некоторое время Telegram-канал Энергодар Сегодня сообщил, что пострадавших срочно перевезли в медучреждение Мелитополя.
Жители села Благовещенка видели две скорые в сопровождении автомобилей с “Z”, которые промчались на большой скорости.
Судя по распространяемым фото, сработало самодельное взрывное устройство.
После инцидента в сети всплыло видео с высказываниями Шевчика об оккупированном Энергодаре, как о самом безопасном месте в мире.
“Это реально так, поскольку охраняется так, что даже муха не пролетит”, – сказал еще не раненный Шевчик.