Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Австрии

В Вене был зарегистрирован первый предполагаемый случай оспы обезьян в Австрии.

Мужчину с симптомами оспы госпитализировали ночью



Об этом сообщило Reuters.

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Как сообщила в воскресенье национальная телекомпания ORF со ссылкой на пресс-секретаря высшего чиновника здравоохранения города, 35-летний мужчина был доставлен в больницу ночью.

У пациента были симптомы, типичные для болезни, в том числе небольшая лихорадка и пустулы на лице.

Тесты должны окончательно подтвердить, действительно ли это оспа обезьян, к вечеру воскресенья.

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