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15:59 22 Мая 2022 20 Комментарии
Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Австрии
В Вене был зарегистрирован первый предполагаемый случай оспы обезьян в Австрии.
Мужчину с симптомами оспы госпитализировали ночью
Об этом сообщило Reuters.
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Как сообщила в воскресенье национальная телекомпания ORF со ссылкой на пресс-секретаря высшего чиновника здравоохранения города, 35-летний мужчина был доставлен в больницу ночью.
У пациента были симптомы, типичные для болезни, в том числе небольшая лихорадка и пустулы на лице.
Тесты должны окончательно подтвердить, действительно ли это оспа обезьян, к вечеру воскресенья.
Тэги: австрия, оспа обезьян
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