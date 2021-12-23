НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
06:49 23 Мая 2022 Просмотров 393   КомментариевКомментарии

Из Севастополя к Одессе выдвинулся новейший российский фрегат “Адмирал Макаров”

К российской военной группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший фрегат «Адмирал Макаров».

Вероятность ракетных ударов теперь станет выше

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинские военные в связи с этим предупредили о повышенной вероятности новых ракетных ударов.

Сейчас российская группировка в Черном море состоит из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных.

«Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

В 2022 году «Адмирал Макаров» совместно с однотипными фрегатами «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» принял участие в российском вторжении в Украину, обстреляв украинские нефтеперерабатывающие предприятия и нефтехранилища в окрестностях Одессы с использованием крылатых ракет «Калибр»

Тэги: Одесса, черное море, ВМФ РФ
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.12.2021 14:49
В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление
ТОР
28.11.2017 02:21
Американский эсминец с Томагавками идет на Одессу
ТОР
02.12.2016 06:55
Украинский корабль атаковал российскую буровую платформу
blog comments powered by Disqus
Российские войска отбили Рубежное и окапываются на берегу Северского Донца

08:19 Украина

Из Севастополя к Одессе выдвинулся новейший российский фрегат “Адмирал Макаров”

06:49 Украина

Разговаривайте вежливее: Рогозин пригрозил миру полусотней ядерных ракет “Сармат” и показал видео

20:06 Мир

Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

16:44 Мир

Взорванного в оккупированном Энергодаре гауляйтера срочно вывезли в Мелитополь: все подробности

15:52 Украина

В России подожгли уже 13-й военкомат

11:17 Мир

Ракетный удар по Запорожской области: россияне обстреляли село

08:40 Украина

Битва за Северодонецк: россияне пытаются взять город в кольцо

08:27 Украина

Россия может обменять украинских военных из “Азовстали” на Медведчука

08:03 Украина

Россияне показали видео пуска ракеты, которая разрушила около сотни домов на Житомирщине

17:26 Украина

Вместо истребителей МиГ-29 Польша дала Украине запчасти и вооружение

13:50 Украина