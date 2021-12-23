Из Севастополя к Одессе выдвинулся новейший российский фрегат “Адмирал Макаров”

К российской военной группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший фрегат «Адмирал Макаров».

Вероятность ракетных ударов теперь станет выше



Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

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Украинские военные в связи с этим предупредили о повышенной вероятности новых ракетных ударов.

Сейчас российская группировка в Черном море состоит из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных.

«Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

В 2022 году «Адмирал Макаров» совместно с однотипными фрегатами «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» принял участие в российском вторжении в Украину, обстреляв украинские нефтеперерабатывающие предприятия и нефтехранилища в окрестностях Одессы с использованием крылатых ракет «Калибр»

Тэги: Одесса, черное море, ВМФ РФ