США готовы военным путем защитить Тайвань в случае агрессии Китая, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить военную защиту Тайваня в случае агрессии со стороны Китая.

Байден пообещал защитить Тайвань от китайской агрессии



Как сообщило Bloombrg, такое заявление американский лидер сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Байден напомнил, что США согласились с политикой единого Китая, при этом подчеркнул, что мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна.

«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло в Украине», — добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома повторила этот комментарий после выступления Байдена, проигнорировав вопрос, имеется ли ввиду, что США теперь будут отправлять американские войска для защиты Тайваня в дополнение к продаже оружия на остров.

Тэги: США, Китай, Джо Байден, тайвань