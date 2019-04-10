Медведчук сдал схему вывода из госсобственности нефтепровода и закупке угля у «Л/ДНР»

Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук по подозрению в госизмене и содействии терроризму рассказал о схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление».

Медведчук дал показания против Порошенко



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней пятого президента Петра Порошенко. По его словам, тот не только обратился с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – сообщил Медведчук.

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экспрезидента. Также, по его словам за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Угольное дело

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «Л/ДНР», практически у главарей боевиков.

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – пояснил Медведчук.

Он якобы назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам государства – бывшие чиновники, эксуправление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Служба безопасности уточнила, что продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.

Тэги: Виктор Медведчук, Петр Порошенко