Никогда не было так стыдно за свою страну: советник России при ООН в Женеве подал в отставку

Советник России при ООН Борис Бондарев подал в отставку, назвав “агрессивную войну, развязанную Путиным”, преступлением против и украинского и российского народов.

Бондарев заявил о деградации российской дипломатии



Об этом сообщил правозащитник Гиллель Нойер. Он также привел письмо, в котором российский дипломат обосновал свое решение.

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«Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года», — написал Бондарев.

Он также отметил, что война Путина жирной буквой Z перечеркивает все надежды и перспективы процветающего свободного общества в России.

«Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, наслаждаясь неограниченной властью и полной безнаказанностью», – написал дипломат.

Теперь наблюдательный совет ООН призывает российских дипломатов в Организации Объединенных Наций и во всем мире последовать его моральному примеру и уйти в отставку. Об этом сообщил правозащитник Гиллель Нойер.

По его словам, за двадцать лет его работы на дипломатической службе уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал. Но в последние годы это стало катастрофой.

“Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!” – написал Бондарев.

Также он добавил, что сегодня МИД не занимается дипломатией, а сеет ложь, разжигает ненависть и войну.

“Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества”, – констатировал Бондарев.

Тэги: Россия, ООН