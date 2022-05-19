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17:37 23 Мая 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Печерский суд снова арестовал Януковича: за что на этот раз

Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича в уголовном производстве о совершении им государственной измены при подписании «Харьковских соглашений» в пользу России.

Януковича арестовали второй раз за четыре дня

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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«По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины «О международных договорах Украины», в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической сохранности Украины, предоставил иностранному государству – Российской Федерации и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины”, – сказано в сообщении.

Также прокуроры отметили, что 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины.

Как отметили в Офисе генпрокурора, в результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Как сообщали Власти, украинский суд заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы в составе группы лиц в феврале 2014 года.

Тэги: Виктор Янукович
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