Россияне готовятся к наступлению на Харьковщине и продвинулись на Донбассе – Генштаб

Российские войска готовятся возобновить наступление с Харьковщины на Славянск и продолжают продвигаться в районе Северодонецка Лисичанска.

Российские войска пытаются взять в окружение Северодонецк и Лисичанск



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг производит штурмовые действия, чтобы закрепиться на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. В частности, для поддержки наступательных действий, агрессор развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на операции по окружению городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.

В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг нанес удары по подразделениям ВСУ с применением артиллерии и авиации.

Как сообщали Власти, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, Северодонецк находится в полуокружении, на окраинах шли бои, угроза полного окружения города – реальная.

Тэги: Донбасс, Лисичанск, Северодонецк