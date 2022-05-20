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07:51 24 Мая 2022 Просмотров 446   КомментариевКомментарии

Херсонские коллаборанты попросят Путина разместить в области военную базу

Херсонские коллаборанты будут просить президента РФ Владимира Путина разместить в области российскую военную базу.

Стремоусов попросит Россию разместить военную базу

Об этом сообщило российское РИА Новости со ссылкой на слова так называемого «замглавы военно-гражданской администрации» области Кирилла Стремоусова.

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«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить», – сказал коллаборант.

По его словам, это «должно стать гарантом безопасности» и «жизненно необходимо». Кроме того в военной базе РФ якобы «заинтересовано все население».

Тэги: херсон
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