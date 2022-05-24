Россия обстреливает Северодонецк и Лисичанск: есть жертвы среди гражданских

Целый день 23 мая и ночь российские войска обстреливали Северодонецк и Лисичанск, есть погибшие среди мирных жителей.

Россияне постоянно обстреливают Северодонецк



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, больше всего досталось старым районам Северодонецка.

В одной из многоэтажек обнаружили тела двух мужчин и женщины, еще одна жительница была тяжело ранена, но скончалась в больнице.

В другом районе города ранены две женщины.

Также Гайдай отметил, что целый день под вражескими обстрелами был химзавод «АЗОТ».

В Лисичанске наблюдали густой дым со стороны нефтеперерабатывающего завода, который находится возле простреливаемой трассы Лисичанск-Бахмут.

По словам главы ОВА, попадания в НПЗ систематические.

“Более 10 домов повреждены в областном центре и Лисичанске, в последнем также есть один раненый человек”, – отметил он.

Тэги: Донбасс, Лисичанск, Северодонецк, Сергей Гайдай