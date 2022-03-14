Епифаний будет просить Кабмин передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры

Глава Православной церкви Украины Епифаний будет просить у правительства передать в пользование ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры и некоторые ее помещения для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности.

Синод ПЦУ решил просить у правительства один из храмов Лавры



Об этом сообщили на сайте Православной церкви Украины по итогам заседания Синода.

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Просьба объясняется целью «преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям московского патриархата».

Для передачи недвижимости будет создана религиозная организация «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь)» Православной Церкви Украины.

На заседании синода утвердили его устав и подчинили Епифанию.

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