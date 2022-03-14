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11:32 24 Мая 2022 7 Комментарии
Епифаний будет просить Кабмин передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры
Глава Православной церкви Украины Епифаний будет просить у правительства передать в пользование ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры и некоторые ее помещения для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности.
Синод ПЦУ решил просить у правительства один из храмов Лавры
Об этом сообщили на сайте Православной церкви Украины по итогам заседания Синода.
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Просьба объясняется целью «преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям московского патриархата».
Для передачи недвижимости будет создана религиозная организация «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь)» Православной Церкви Украины.
На заседании синода утвердили его устав и подчинили Епифанию.
Тэги: Киево-Печерская лавра, митрополит Епифаний
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