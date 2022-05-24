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13:37 24 Мая 2022 445 Комментарии
Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео
Масштабный пожар, дым от которого напугал николаевцев, вспыхнул на АЗС в Ингульском районе.
Причины пожара устанавливают
Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.
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Сообщение о пожаре поступило в 11:03. В 12:27 он был локализован, тушение продолжается.
Привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей.
Ориентировочная площадь возгорания 300 кв. м.
Причина пожара устанавливается.
Известно об одном пострадавшем, который каретой скорой помощи доставлен в больницу.
Как сообщали Власти, в Николаеве прогремел взрыв, а затем возник масштабный пожар, сопровождавшийся сильным дымом.
Тэги: Николаев, пожар
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