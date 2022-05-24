Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео

Масштабный пожар, дым от которого напугал николаевцев, вспыхнул на АЗС в Ингульском районе.

Причины пожара устанавливают



Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.

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Сообщение о пожаре поступило в 11:03. В 12:27 он был локализован, тушение продолжается.

Привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей.

Ориентировочная площадь возгорания 300 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

Известно об одном пострадавшем, который каретой скорой помощи доставлен в больницу.

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Как сообщали Власти, в Николаеве прогремел взрыв, а затем возник масштабный пожар, сопровождавшийся сильным дымом.

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