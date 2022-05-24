Первый случай оспы обезьян подтвердили в Чехии

Чешская республика подтвердила свой первый случай оспы обезьян во вторник, 24 мая.

В Чехии зарегистрировали первого больного оспой обезьян



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на главу Чешского общества инфекционной медицины Павла Длоуги.

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«Сегодня случай был подтвержден лабораторией», — сказал Длоуги, подтвердив сообщение новостного сайта Seznam Zpravy.

Длоуги сказал, что пациент лечится в Центральном военном госпитале в Праге, но он не предоставил дальнейших подробностей.

Как сообщали Власти, по мнению главного санврача Украины Игоря Кузина, шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы, поскольку она не является транзитной страной для путешествий в государства Африки.

Тэги: Чехия, оспа обезьян