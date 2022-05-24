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Главная » Украина » Происшествия
15:18 24 Мая 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Россия обстреляла в Северодонецке химкомбинат “Азот” с людьми в бомбоубежищах: есть погибшие

Россияне утром обстреляли в Северодонецке химическое предприятие «Азот», где находятся люди в бомбоубежищах, погибли четыре человека.

В бомбоубежищах

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, на территории объединения «Азот» обустроены несколько бомбоубежищ, и это всем известно.

“В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью”, – сообщил Гайдай.

Он уточнил, что плотность и количество обстрелов города растет каждый день.

“Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей”, – резюмировал глава ОВА.

Как сообщали Власти, целый день 23 мая и ночь российские войска обстреливали Северодонецк и Лисичанск, есть погибшие среди мирных жителей.

Тэги: Северодонецк
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