Евросоюз отменил пошлины на импорт товаров из Украины

Евросоюз утвердил временную либерализацию торговли с Украиной, что позволит существенно поддержать экономику страны на фоне боевых действий.

ЕС отменил пошлины для Украины на год



Совет ЕС сообщил на своем сайте о решении отменить на год пошлины на ввоз украинских товаров в Европу.

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Временная либерализация торговли предусматривает приостановку действия:

всех пошлин в соответствии с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которые еще не были либерализированы. В частности, речь идет о промышленных товарах, пошлины на которые должны постепенно отменены до конца 2022 года, овощи и фрукты, а также сельскохозяйственной продукции:

сбора антидемпинговых пошлин на товары украинского происхождения;

применения общих правил импорта в отношении товаров украинского происхождения.

В Евросоюзе ожидают, что это решение позволит «существенно поддержать экономику Украины» на фоне боевых действий.

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