Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит
Российские военные утром 24 мая зашли в город Светлодарск в Донецкой области, украинским защитникам пришлось отступить, чтобы не попасть в «котел».
Об этом сообщило Вильне Радио со ссылкой на начальника управления Светлодарской военной администрации Сергея Гошко.
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Там уже вывесили российские флаги.
«Сейчас вывешивают свою тряпку на административном здании», — сообщил Гошко.
Он добавил, что большого количества русских войск в городе нет.
Оккупанты ходят по улицам и проверяют документы у местных.
В местных группах в соцсетях люди начали писать, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра.
Днем ранее россияне захватили соседний поселок Мироновский.
К сожалению, украинские военные были вынуждены покинуть так называемую Светлодарскую дугу — сеть укрепленных районов Вооруженных Сил Украины, оборудованных в течение семи лет.