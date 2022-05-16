Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит

Российские военные утром 24 мая зашли в город Светлодарск в Донецкой области, украинским защитникам пришлось отступить, чтобы не попасть в «котел».

Российский триколор над админзданием в Светлодарске



Об этом сообщило Вильне Радио со ссылкой на начальника управления Светлодарской военной администрации Сергея Гошко.

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Там уже вывесили российские флаги.

«Сейчас вывешивают свою тряпку на административном здании», — сообщил Гошко.

Он добавил, что большого количества русских войск в городе нет.

Оккупанты ходят по улицам и проверяют документы у местных.

В местных группах в соцсетях люди начали писать, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра.

Днем ранее россияне захватили соседний поселок Мироновский.

К сожалению, украинские военные были вынуждены покинуть так называемую Светлодарскую дугу — сеть укрепленных районов Вооруженных Сил Украины, оборудованных в течение семи лет.

Тэги: Донецк, Донбасс, светлодарск