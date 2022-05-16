НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:25 24 Мая 2022 Просмотров 1412   КомментариевКомментарии

Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит

Российские военные утром 24 мая зашли в город Светлодарск в Донецкой области, украинским защитникам пришлось отступить, чтобы не попасть в «котел».

Российский триколор над админзданием в Светлодарске

Об этом сообщило Вильне Радио со ссылкой на начальника управления Светлодарской военной администрации Сергея Гошко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Там уже вывесили российские флаги.

«Сейчас вывешивают свою тряпку на административном здании», — сообщил Гошко.

Он добавил, что большого количества русских войск в городе нет.

Оккупанты ходят по улицам и проверяют документы у местных.

В местных группах в соцсетях люди начали писать, что захватчики вошли в город утром 24 мая между 8 до 9 утра.

Днем ранее россияне захватили соседний поселок Мироновский.

К сожалению, украинские военные были вынуждены покинуть так называемую Светлодарскую дугу — сеть укрепленных районов Вооруженных Сил Украины, оборудованных в течение семи лет.

ВСУ вынуждены были отступить, чтобы не оказаться в окружении и не попасть в «котёл».

ВСУ вынуждены были отступить, чтобы не оказаться в окружении и не попасть в «котёл».

Тэги: Донецк, Донбасс, светлодарск
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.05.2022 15:08
Красный дым над Краматорском: стало известно, что случилось
ТОР
05.08.2021 19:00
Зеленский назвал первый шаг к миру на Донбассе
ТОР
05.08.2021 15:00
Зеленский обратился к жителям Донбасса
blog comments powered by Disqus
Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит

17:25 Украина

Взрывы в Херсоне: сообщают о детонации боекомплекта. Видео

15:02 Украина

Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео

13:37 Украина

В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

12:22 Украина

Российское наступление на Лиман и Бахмут: раскрыты цели оккупантов

10:27 Украина

Эрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии

08:16 Мир

Ракетный удар по Днепропетровщине: серьезно разрушена железная дорога

06:58 Украина

В России полковник потерял секретный ноутбук после попойки в баре

17:58 Мир

Оккупанты штурмуют Лиман в Донецкой области: идут тяжелые бои. Видео

15:46 Украина

Никогда не было так стыдно за свою страну: советник России при ООН в Женеве подал в отставку

14:14 Мир

Российские войска отбили Рубежное и окапываются на берегу Северского Донца

08:19 Украина