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06:21 25 Мая 2022 Просмотров 228   КомментариевКомментарии

Байдену на дорожку: Ким Чен Ын запустил три ракеты, когда президент США покинул Азию

Северная Корея запустила три ракеты, в том числе одну межконтинентальную, в среду, после того, как президент США Джо Байден завершил свой первый визит в Азию в качестве президента.

Одна из запущенных ракет была межконтинентальной

Об этом сообщило Reuters.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что три ракеты были выпущены менее чем за час из района Сунан столицы Северной Кореи Пхеньяна, где международный аэропорт стал центром ракетных испытаний.

Первая ракета, по-видимому, была межконтинентальной баллистической, в то время как вторая неопознанная ракета, по-видимому, вышла из строя в полете. Третья ракета была баллистической ракетой малой дальности (SRBM).

В ответ Соединенные Штаты и Южная Корея провели комбинированные военные учения, включая испытания ракет класса «земля-земля», сообщили военные Южной Кореи.

В этом году Северная Корея провела шквал запусков ракет – от гиперзвукового оружия до испытательных запусков своих крупнейших межконтинентальных ракет впервые за почти пять лет.

Тэги: КНДР, Ким Чен Ын
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