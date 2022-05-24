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10:48 25 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Оспа обезьян распространилась через секс на гей-вечеринках, – эксперт ВОЗ

Беспрецедентная вспышка оспы обезьян в Европе связана с сексуальной активностью на гей-вечеринках.

Оспа обезьян распространилась из-за рейвов в Европе

Об этом сообщило AP news со ссылкой на ведущего советника Всемирной организации здравоохранения Дэвида Хейманна.

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Эксперт, который ранее возглавлял отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал Associated Press, что ведущей теорией, объясняющей распространение болезни, была передача половым путем на танцевальных пати, проводимых в Испании и Бельгии.

Оспа обезьян ранее не вызывала широкомасштабных вспышек за пределами Африки, где она эндемична для животных.

«Мы знаем, что оспа обезьян может распространяться, когда есть тесный контакт с поражениями кого-то, кто инфицирован, и похоже, что сексуальный контакт теперь усилил эту передачу», — сказал Хейманн.

Это знаменует собой значительный отход от типичной модели распространения болезни в Центральной и Западной Африке, где люди в основном инфицированы животными, такими как дикие грызуны и приматы, и вспышки не распространяются через границы.

Чиновники здравоохранения говорят, что большинство известных случаев в Европе были среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, но любой может быть инфицирован при тесном контакте с больным человеком, его одеждой или простынями. Ученые говорят, что будет трудно разобраться, обусловлено ли распространение сексом или просто тесным контактом.

Как сообщали Власти, главный санврач Игорь Кузин заявил, что шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы, поскольку она не является транзитной страной для путешествий в государства Африки.

Тэги: оспа обезьян
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