Россия использовала около 70% высокоточного оружия и изменила тактику

Россия использовала от 60% до 70% своего высокоточного оружия, что практически является пороговым уровнем, который должен держаться в войсках.

У России заканчивается высокоточное оружие



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны со ссылкой на слова представителя ведомства Вадима Скибицкого в эфире проекта Радио Свобода «Крым.Реалии».

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По его словам, первые два месяца полномасштабного вторжения ракетные обстрелы были беспорядочными, но потом ситуация изменилась. Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия.

“По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же «Искандерам» этот пороговый уровень почти наступил», – отметил Вадим Скибицкий.

При этом он добавил, что Россия не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз.

“Они не обладают такими мощностями и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства”, – пояснил разведчик.

Он также рассказал о новой тактике применения такого вооружения. Раньше по объекту россияне применяли две или четыре ракеты.

“Сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне», – подытожил представитель военной разведки.

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