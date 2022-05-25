У России временные успехи на фронте, но об отступлении ВСУ речь не идет — Минобороны

Российские войска имеют незначительные успехи на Донбассе и медленно продвигаются, однако об отступлении ВСУ говорить нельзя.

Мотузяник рассказал о ситуации на фронте



Об этом во время брифинга 25 мая сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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«На отдельных направлениях российские группировки имеют временный успех, это не секрет. Однако, говорить о наступлении противника и отступлении ВСУ нельзя», — отметил он.

По словам Мотузяника, украинские военные продолжают оборону.

«ВСУ ведут маневренную оборону на отдельных участках фронта — меняют позиции, отходят в сторону, при благоприятных условиях проводят контрнаступление. Мы имеем широкую цель – освободить всю территорию нашей страны. Рано или поздно это произойдет», — подчеркнул Мотузяник.