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17:03 25 Мая 2022 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Идёт обстрел: губернатор Белгородской области заявил об атаке ВСУ на российское село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в очередной раз сообщил о якобы обстреле со стороны Украины приграничного села Журавлевка в Белгородском районе.

Губернатор регулярно сообщает об украинских "обстрелах

Пожаловался на украинцев Гладков в Telegram.

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Сославшись на слова главы поселения Анжелики Самойловой, он уточнил, что повреждены 5 домовладений. Также есть один пострадавший – молодой человек с глубоким осколочным ранением.

“Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберёмся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь”, – написал губернатор и пообещал позже сообщить подробности.⠀

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён ещё на 2 недели и действует до 9 июня.

Тэги: Россия, белгород
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