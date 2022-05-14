Идёт обстрел: губернатор Белгородской области заявил об атаке ВСУ на российское село
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в очередной раз сообщил о якобы обстреле со стороны Украины приграничного села Журавлевка в Белгородском районе.
Пожаловался на украинцев Гладков в Telegram.
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Сославшись на слова главы поселения Анжелики Самойловой, он уточнил, что повреждены 5 домовладений. Также есть один пострадавший – молодой человек с глубоким осколочным ранением.
“Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберёмся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь”, – написал губернатор и пообещал позже сообщить подробности.⠀
Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён ещё на 2 недели и действует до 9 июня.