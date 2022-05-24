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Главная » Украина » Экономика
17:14 25 Мая 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Клубничка из Херсона: на рынках в Крыму массово продаются украденные в Украине фрукты и овощи

Российские оккупанты продолжают красть украинские овощи и фрукты, их вывозят в оккупированный Крым и продают на рынках.

На крымских рынках продают украденные в Украине продукты

Об этом сообщило «Крым.Реалии». При этом российские воришки не стесняются указывать на ценниках, что продукты с Херсонщины.

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Самыми популярными продуктами стали молодая картошка и огурцы. Цена не слишком отличается от привычной в оккупированном Севастополе – 50-60 рублей за килограмм (26-31 грн).

«Херсонскую» клубнику начали продавать по цене 150-200 рублей за килограмм (78-104 грн). Это ниже средней рыночной стоимости. Ее привозят каждый день, а торговля проходит в постоянных точках.

На ценниках продуктов, которые якобы привезли из материковой Украины, продавцы пишут «вкус детства», «лучше всего», «привет из Украины». Кроме овощей и продуктов, в продаже был замечен желатин и ванильный сахар украинской торговой марки «Мрия».

Также на полках появилась украинская парфюмерия и средства гигиены – шампуни, кремы, растительные масла.

Тэги: крым, херсон
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