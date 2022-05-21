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Главная » Украина » Политика
20:38 25 Мая 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Зеленский отреагировал на петицию о визовом режиме с Россией и дал поручение Кабмину

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о введении визового режима с Россией и поручил Кабмину решить этот вопрос.

Зеленский отреагировал на петицию о визовом режиме с РФ

Об этом сказано в ответе главы государства на петицию «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации».

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Он назвал поднятый украинцами вопрос важным и насущным на фоне полномасштабной российской агрессии и поддержал необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины.

«С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», – сообщил Зеленский.

Напомним, петицию о визовом режиме с Россией еще 11 февраля обнародовал Никита Мазура. В начале мая она набрала нужное количество голосов.

В тексте петиции говорится, чтобы ввести визовый режим для граждан РФ, пытающихся въехать на территорию Украины.

Тэги: Россия, Владимир Зеленский
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