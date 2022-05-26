Оккупанты строят третью линию обороны на захваченных территориях юга Украины

Российские оккупанты закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей и строят там уже третью линию обороны.

Российские войска закрепляются на юге Украины



Об этом в эфире «Крым.Реалии» рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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По его словам, россия усиливается на оккупированных территориях юга Украины, перебрасывая сюда войска с территории Крымского полуострова.

“А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную Россия сейчас развертывает группировку войск на оккупированных территориях юга Украины”, – сказал Скибицкий.

Он уточнил, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону.

Они возводят соответствующие инженерные постройки и создают не одну, а уже три линии обороны.

“Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории», – подчеркнул представитель ГУР.

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