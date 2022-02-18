В Донецкой области ВСУ уничтожили роту тульских десантников

Во время наступления на позиции ВСУ в Донецкой области 23 мая была полностью уничтожена рота одной из БТГр 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула).

Уничтожено 85% личного состава



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его информации, потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники.

Он также уточнил, что в связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненых невозможен.

“На данный момент выживших военнослужащих данной роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям”, – сообщил Цимбалюк.

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