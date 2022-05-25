Обстрел Харькова: есть погибшие и раненые

Днем 26 мая российские военные обстреляли несколько районов Харькова, есть погибшие и раненые.

Харьков обстреливают несколько часов



По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова , известно, как минимум о четырех погибших и семи раненых.

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Взрывы не смолкают уже несколько часов. Сообщают, что стреляют из крупнокалиберной артиллерии.

В Харьковской ОВА уточнили, что под обстрелом оказался также центр города.

По словам очевидцев, взрывы слышны в районе поселка Жуковского, ХАИ, Павлова Поля, Лесопарка.

Жителей города попросили не покидать укрытий.

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