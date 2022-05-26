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18:36 26 Мая 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Главное – не заводить: Россия перебрасывает в Украину дефективные советские танки Т-80БВ

Россия перебрасывает в Украину снятые с вооружения и непригодные для городских боев танки Т-80БВ.

Танки Т-80БВ показали непригодность для городских боев

Как сообщил Telegram-канал Можем объяснить, танки Т-80БВ были замечены на железнодорожных платформах под Наро-Фоминском Московской области.

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Эта модель танка была разработана в 80-х годах.  Её собирались снимать с вооружения, поскольку такая техника абсолютно непригодна для городских условий, что в полной мере проявилось в Первую чеченскую кампанию. Танки подводил газотурбинный двигатель, работающий практически на авиационном топливе, которое очень хорошо горит.

Танки Т-80БВ на платформах в подмосковном Наро-Фоминске

Танки Т-80БВ на платформах в подмосковном Наро-Фоминске

“Судя по расконсервации танков, их собираются использовать для войны, но вряд ли пустят в бой:  в наступлении они участвовать почти не будут, а для оборонительных позиций двигатель можно и не запускать», – отметило издание.

Тэги: Россия
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