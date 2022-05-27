НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
06:49 27 Мая 2022 Просмотров 222   КомментариевКомментарии

Россия перебросила под Запорожье танки и “Грады”

Под Запорожьем российские оккупанты усилили свою группировку батальоном недавно расконсервированных танков Т-62 и перебрасывают туда живую силу и другую технику.

Группировку врага под Запорожьем усилил батальоном советских Т-62

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

С Крымского полуострова Россия перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты. Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня Град”, – сказано в сообщении.

Также отмечено, что российские военные строят третью линию своей обороны и перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.

В частности, инженерные подразделения оккупантов заминировали побережье Каховского водохранилища. Это свидетельствует о том, что Россия будет пытаться держать оккупированные территории под своим контролем.

Кроме того, враг активизировал трансляцию пропагандистских информационных материалов на оккупированных территориях через имеющиеся средства телерадиовещания.

Как сообщали Власти, днем 26 мая украинские военные нанесли удары по скоплениям вражеской техники в Пологовском районе Запорожской области.

Тэги: Запорожье
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.05.2022 06:27
Под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопления военной техники оккупантов: горело в нескольких местах
ТОР
26.05.2022 10:57
СБУ объявила подозрение гауляйтеру Запорожской области Балицкому
ТОР
26.05.2022 09:50
Оккупанты строят третью линию обороны на захваченных территориях юга Украины
blog comments powered by Disqus
Украина потеряла Лиман в Донецкой области

08:35  Украина

Россия нанесла удар по Днепропетровской области

07:52  Украина

Российские войска вошли в Северодонецк, бои продолжаются – ISW

07:32  Украина

Россияне пытаются закрепиться в Лимане и наступают на Бахмут

07:04  Украина

Россия перебросила под Запорожье танки и “Грады”

06:49  Украина

Под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопления военной техники оккупантов: горело в нескольких местах

06:27  Украина

Главное – не заводить: Россия перебрасывает в Украину дефективные советские танки Т-80БВ

18:36  Украина

Лукашенко приказал срочно создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Видео

17:51  Мир

Православная церковь Украины призвала лишить престола патриарха Кирилла

17:03  Украина

Турция договаривается с Москвой и Киевом о коридоре через Босфор для экспорта украинского зерна

16:11  Мир

Враг атакует отовсюду, бои на пике интенсивности: Маляр предупредила, что будет тяжело

15:51  Украина

Обстрел Харькова: есть погибшие и раненые

15:30  Украина

Русские мародеры отправили своим семьям 58 тонн посылок с награбленным добром

14:11  Мир

В Донецкой области ВСУ уничтожили роту тульских десантников

12:33  Украина

Российские диверсанты вышла на трассу Лисичанск-Бахмут, но их быстро выбили, – Гайдай

12:18  Украина

Тенденции и прогнозы развития рынка кибербеттинга: мнение экспертов

12:04  Мир

Россия стягивает войска для наступления на Запорожье

11:08  Украина

Украина потеряла Лиман в Донецкой области

08:35 Украина

Под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопления военной техники оккупантов: горело в нескольких местах

06:27 Украина

Главное – не заводить: Россия перебрасывает в Украину дефективные советские танки Т-80БВ

18:36 Украина

Обстрел Харькова: есть погибшие и раненые

15:30 Украина

В Донецкой области ВСУ уничтожили роту тульских десантников

12:33 Украина

Беларусь начала масштабные военные учения возле границы с Украиной

10:46 Мир

Россия расконсервировала раритетные Т-62 для битвы на юге: эшелон танков уже в Мелитополе. Фото и видео

19:12 Украина

Новое наступление россиян на Чернигов: в погранслужбе оценили его возможность

16:01 Украина

Путин снова ищет козлов отпущения: уволены еще два генерала

14:32 Мир

Минобороны РФ показало пуск ракеты по Запорожью. Видео

13:36 Украина

Российские войска вышли на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск

11:55 Украина