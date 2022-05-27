Россия перебросила под Запорожье танки и “Грады”

Под Запорожьем российские оккупанты усилили свою группировку батальоном недавно расконсервированных танков Т-62 и перебрасывают туда живую силу и другую технику.

Группировку врага под Запорожьем усилил батальоном советских Т-62



Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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С Крымского полуострова Россия перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты. Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня Град”, – сказано в сообщении.

Также отмечено, что российские военные строят третью линию своей обороны и перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.

В частности, инженерные подразделения оккупантов заминировали побережье Каховского водохранилища. Это свидетельствует о том, что Россия будет пытаться держать оккупированные территории под своим контролем.

Кроме того, враг активизировал трансляцию пропагандистских информационных материалов на оккупированных территориях через имеющиеся средства телерадиовещания.

Как сообщали Власти, днем 26 мая украинские военные нанесли удары по скоплениям вражеской техники в Пологовском районе Запорожской области.

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