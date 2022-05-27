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07:52 27 Мая 2022 349 Комментарии
Россия нанесла удар по Днепропетровской области
Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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“Беспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения”, – написал он в Telegram.
Также по словам главы ОВА, спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могли оказаться под ними.
Как сообщили корреспонденты Суспильного, взрывы прогремели около 04:20.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что утром было три прилета в Днепровском районе.
“В других районах области ночь прошла спокойно”, – сообщил он.
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