Россия нанесла удар по Днепропетровской области

Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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“Беспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения”, – написал он в Telegram.

Также по словам главы ОВА, спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могли оказаться под ними.

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Как сообщили корреспонденты Суспильного, взрывы прогремели около 04:20.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что утром было три прилета в Днепровском районе.

“В других районах области ночь прошла спокойно”, – сообщил он.