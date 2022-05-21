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11:51 27 Мая 2022 131 Комментарии
Россия трижды обстреляла Сумщину из минометов
Российские войска с утра трижды обстреляли населенные пункты Сумской области.
Россияне обстреляли Сумщину из гранатометов
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
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В пять утра одна из 7 выпущенных оккупантами мин разорвалась во дворе частного дома пограничного населенного пункта Шосткинского района.
После шести утра враг выпустил по украинской территории еще 8 мин калибра 120 мм со стороны российского села Зерновое.
Третий обстрел произошел после восьми утра: со стороны российского поселка Знобь прилетели 3 минометные мины на окраину украинского села, расположенного неподалеку от границ Сумской и Черниговской областей.
Тэги: Сумы
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