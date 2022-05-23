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Главная » Мир » Общество
14:01 27 Мая 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Россия нарушила в Украине Конвенцию ООН о геноциде – эксперты

Во время войны в Украине Россия нарушила две статьи Конвенции ООН о геноциде.

Россия нарушила две статьи Конвенции ООН

Как сообщает CNN, об этом сообщили две независимые друг от друга экспертные группы — New Lines Institute и Центр Рауля Валленберга.

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В докладах организаций говорится, что Россия нарушила две статьи Конвенции. Статью 2, где указывается, что геноцид – это «действия с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу». А также статью 3, в которой речь идет о «прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида».

Как уточняет CNN, это касается как задокументированных действий российской армии в захваченных населенных пунктах, так и слов высших должностных лиц России, в том числе президента Путина, а также российских пропагандистов.

Тэги: ООН, геноцид
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