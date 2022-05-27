27.05.2022 15:58
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16:08 27 Мая 2022 92 Комментарии
Украинский истребитель сбил над Херсоном истребитель РФ
Сегодня, 27 мая, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35
Об этом сообщило командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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Это произошло около 14:00.
Вражеский истребитель охотился за самолетами украинской штурмовой авиации.
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