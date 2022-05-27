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Главная » Украина » Происшествия
16:08 27 Мая 2022 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Украинский истребитель сбил над Херсоном истребитель РФ

Сегодня, 27 мая, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35

Об этом сообщило командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Это произошло около 14:00.

Вражеский истребитель охотился за самолетами украинской штурмовой авиации.

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